Finci so si privoščili Dragića

Na Finskem je košarkar Lauri Markkanen eden izmed največjih športnih zvezdnikov. Člana Chicaga Bulls so postavili na embalažo za mleko in na njej vidimo tudi kapetana zlate slovenske reprezentance Gorana Dragića, kako ga Finec blokira.

Slovenski košarkarji so na zadnjem evropskem prvenstvu, na katerem so na koncu osvojili zgodovinsko zlato medaljo, igrali uvodni del na Finskem. Na drugi tekmi so se pomerili z gostitelji ene izmed skupin in jih premagali v napeti tekmi z 81:78.

Pri domačih je blestel vzhajajoča zvezda Lauri Markkanen, ki se je lahko pohvalil s 24 točkami in sedmimi skoki, na drugi pa je blestel Goran Dragić. Zaustavil se je pri 29 točkah, petih asistencah in štirih skokih.

In oba sta se zdaj na Finskem zdaj znašla na embalaži mleka. Na sliki je namreč Markkanen, ki blokira Dragićev met.

Če imajo v drugih državah prakso, da na embalažo mleka natisnejo na primer pogrešane otroke, so na Finskem na embalažo natisnili svojega junaka.