Drama v finalu: obračunal z nasprotnim trenerjem, nato še z lastnikom kluba

Tretjo tekmo finala litovskega košarkarskega državnega prvenstva so s 85:63 dobili košarkarji Rytasa, ki so tako v finalu, ki se igra na štiri zmage, povedli z 2:1. A bolj kot rezultat je po tekmi odmeval izbruh trenerja gostujoče ekipe Lietkabelisa, ki je v drugi četrtini povsem izgubil živce in obračun končal predčasno. Čanak, ki je nekoč nosil dres Partizan, je začel kričati na sodnike, ker ti niso prekinili igre, potem ko je Arnas Butkevičius s komolcem zadel Dovydasa Giedraitisa. Ta je zaradi udarca krvavel iz brade, sodniki pa tekme niso prekinili, kar je še posebej zmotilo srbskega stratega.

Čanak si je po svojem izbruhu prislužil izključitev, ob odhodu iz igrišča pa je "butnil" še v trenerja nasprotne ekipe Giedriusa Zibenasa, ki mu je Čanak za njegov buren in vidno pretiran odziv še zaploskal. Tik pred odhodom v garderobo pa je besedno obračunal še z lastnikom domačega kluba in ni manjkalo veliko, da bi akterja obračunala še fizično.

"Vse je posneto. Nisem ponosen na to, a takšen pač sem. To je bila moja naravna reakcija. Nisem igralec in vedno naredim to, kar čutim. Takrat sta se dve situaciji zgodili proti naši ekipi in tako sem odreagiral. Kot sem rekel, vse je posneto in nimam kaj pojasnjevati. Naredil sem, kar sem. To sem jaz," je po tekmi dejal 46-letni Srb ob tem pa komentiral tudi bližnje srečanje s trenerjem nasprotne ekipe in zanikal, da je z njim želel na kakršen koli način obračunavati.

"Nisem ga porinil. Le hodil sem v svoji smeri. Kot sem rekel, nisem ponosen, a o vsem skupaj imam svoje mnenje, ki pa ga bom zadržal zase. Nisem zadovoljen s sojenjem na tej tekmi, a hkrati je bilo vse skupaj od mene zelo neumno, ker je nasprotna ekipa že vodila z visoko razliko. Na koncu so zmagali zato, ker so igrali boljše, ne zaradi sodniških odločitev," je po koncu tekme še priznal Čanak.

"Nikoli še nisem doživel česa takšnega. Od kdaj lahko en trener naredi to drugemu? Hočemo zmagati na pošten način. Izgubili smo prvo tekmo in nismo delali nobene drame. Hočemo le zmagovati, ne govoriti, pripravljeni bomo na naslednjo tekmo," pa je po dramatičnem dogajanju dejal Zibenas.

Preberite še: