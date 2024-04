Parižanom evropski pokal

Košarkarji Pariza so zmagovalci letošnje sezone evropskega pokala. Danes so v drugi tekmi finala v gosteh z 89:81 premagali Bourg-En-Bresse in slavili z 2:0 v zmagah.

Parižani v končnici niso oddali zmage, tudi v rednem delu pa so zgolj enkrat izgubili in so najbolj dominantna ekipa v zgodovini evropskega pokala, so zapisali na uradni spletni strani tekmovanja.

Pariz je bil v prvem krogu končnice prost, nato pa v četrtfinalu s 86:70 ugnal Joventut Badalono ter nato z 2:0 v serijah na dve zmage še London Lions v polfinalu in francoske tekmece v velikem finalu. V tem je pariško ekipo z 22 točkami, šestimi skoki in petimi podajami vodil TJ Shorts.

Parižani so si tem zagotovili tudi nastop v evroligi v prihodnji sezoni, kar bo prvič v zgodovini, da bo v njej nastopal klub iz francoske prestolnice.

V letošnji sezoni evropskega pokala je nastopila tudi Cedevita Olimpija, a je v rednem delu na 18 tekmah dosegla le eno zmago in končala na zadnjem, desetem mestu skupine A ter ostala brez uvrstitve v končnico.