Filipovski jih je prepričal s svojimi idejami in vizijo

Sašo Filipovski v Würzburg prihaja v začetku naslednjega tedna. Ta konec tedna je ekipo na tekmi nemške lige vodil Steven Key, ki bo tudi pod Filipovskim ostal v vlogi pomočnika. "Prepričal nas je z svojimi idejami in vizijo," je odločitev za slovenskega trenerja pojasnil direktor kluba Steffen Liebler. Najbolj jih veseli, da so dobili trenerja z izkušnjami iz številnih evropskih lig, nenazadnje je po Olimpiji Filipovski delal še na Poljskem, v Rusiji, Italiji, Franciji, Turčiji in Srbiji.

Willkommen in Würzburg - wir können bestätigen:



Der neue Headcoach heißt Sašo Filipovski.



Der 47-jährige Slowene bringt eine große Titelsammlung und mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung mit.



Mehr darüber 👉🏻 https://t.co/kn7mJko7zs#PureEmotion

📸 Dragana Stjepanovic pic.twitter.com/sG5Wa4HWXn — #PureEmotion (@soliver_wue) December 18, 2021

"Würzburg je dobro organiziran klub, z ambicijami in ljudmi, ki imajo radi košarko. Zato se veselim, da bom postal del njihove košarkarske družine," je za klubski spletno stran povedal Filipovski, ki pozna športnega direktorja Wurzburga. To je nekdanji hrvaški košarkar Krešimir Lončar. Nekaj tekem svoje nove ekipe si je že pogledal, več o načrtih pa bo lahko povedal šele po prvih treningih. Čaka ga težko delo, saj so z vsega tremi zmagami in kar osmimi porazi na 16. mestu prve nemške lige. Izgubili so tudi v soboto zvečer, z 88:100 proti Hamburgu.