Filipovski iz komentirnice nazaj ob parket

Po informacijah Roberta Husela sta se Sašo Filipovski in klub S.Oliver Wurzburg že dogovorila za sodelovanje. Slovenski trener je nazadnje delal v beograjskem Partizanu, kjer je marca odbil odpoved. Za Ljubljančana bo to šesti klub v tujini. V zadnjih mesecih se je preizkusil v vlogi strokovnega komentatorja na televiziji.

Former @PartizanBC coach Saso #Filiposvski will become the new head coach of @soliver_wue according to my information. The club and the Slovenian coach agreed to terms. #easycreditBBL pic.twitter.com/NvO0IMaomZ