FIBA Europe prilagodila formate reprezentančnih tekmovanj za mlajše

FIBA Europe bo letošnja reprezentančna tekmovanja izvedla v terminih, ki so tudi sicer predvideni za tekmovanja reprezentanc mlajših starostnih kategorij. Za to rešitev so se odločili na podlagi prošenj zvez, ki si močno prizadevajo za izvedbo tekmovanj.

Skupine bodo oblikovane glede na uvrstitve reprezentanc. V najmočnejših treh bo nastopilo vseh 16 reprezentanc divizije A in najboljši reprezentanci iz divizije B. Nižje uvrščene reprezentance bodo prav tako tekmovale na turnirjih s po šestimi ekipami.

Štiri od petih reprezentanc Slovenije v diviziji A



Vse tri slovenske fantovske ekipe in pa ekipa deklet do 16 let so uvrščene v divizijo A, dekleta do 18 let pa v divizijo B. Najprej prvenstvo čaka moško ekipo do 20 let, ki bo na evropskem prvenstvu nastopala med 20. in 25. julijem. Ekipa do 18 let bo igrala med 3. in 8. avgustom, ekipa do 16 let pa med 16. in 21. avgustom. Pri dekletih bodo igralke do 18 let nastopale med 27. julijem in 1. avgustom, dekleta do 16 let pa med 9. in 14. avgustom.

S to novostjo se spremeni tudi način uvrščanja na svetovno prvenstvo do 17 let, kamor bo iz evropskega prvenstva odpotovalo pet najboljših v ženski in moški konkurenci. Neposredno sta na prvenstvi že uvrščeni gostiteljici – Španija pri moških in Madžarska pri dekletih. To pomeni, da se bo na svetovno prvenstvo iz skupine, kjer bosta nastopali omenjeni reprezentanci, prebila le še ena država.

Izvršni odbor FIBA Europe je odločil tudi, da bodo države, ki bi morale gostiti prvenstva v tem letu, v prednosti pri izbiri gostiteljev za leto 2022. Dokončna sestava reprezentanc po posameznih turnirjih v tem letu pa bo znana v prihodnjih tednih.

