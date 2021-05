Slovenke začele priprave na junijski "evropski izziv"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenke so začele priprave na junijsko evropsko prvenstvo.

Ženska članska košarkarska reprezentanca je na Rogli začela uvodni cikel priprav na ženski EuroBasket, ki ga bosta med 17. in 27. junijem gostila španska Valencia in francoski Strasbourg. Varovanke Damirja Grgića se bodo v skupinskem delu pomeril z reprezentancami Bosne in Hercegovine, Belgije in Turčije.

Pred slovenskimi košarkaricami sta pestra maj in junij. Sprva jih čaka 28 dni priprav, ki jih bodo opravile na Rogli, v Mariboru, Zrečah in Ljubljani, nato pa evropsko prvenstvo, v Francijo bodo poletele 13. junija.

Selektor Damir Grgić na uvodnem delu priprav na Rogli zaradi obveznosti ne bo mogel računati na Shante Evans, ki se bo soigralkam pridružila naslednji teden v Laškem. Konec naslednjega tedna sledita prvi pripravljalni tekmi proti reprezentanci Črne gore, 28. in 29. maja se bodo #rakete na Slovaškem pomerile z domačo izbrano vrsto in Poljsko, dve tekmi s Poljakinjami pa jih čakata tudi 7. in 8. junija v Ljubljani. Zadnji test bodo Slovenke opravile na prizorišču evropskega prvenstva, ko se bodo tri dni pred začetkom EuroBasketa pomerile s Francijo.

Začetni del bo težak

"Zelo sem vesela, da smo se z dekleti znova zbrale, saj je od februarja že minilo nekaj časa. Spet gre za nov cikel, saj se pripravljamo na evropsko prvenstvo. Vem, da bo začetni del priprav na Rogli težek, a vsi vemo, da se moramo dobro pripraviti, tudi kondicijsko. Verjamem, da bo vzdušje pravo in da je Košarkarska zveza tako kot vedno poskrbela za najboljše pogoje za delo. Komaj čakam, da se vse skupaj začne," ob začetku priprav pravi izkušena reprezentantka Teja Oblak.

"Glede na to, da je to moj debi v članski izbrani vrsti, je prisotne malce nervoze. Verjamem, da bom ogromno odnesla od teh priprav, saj bom imela ob sebi odlične soigralke, hkrati pa izjemne pogoje za delo," pa dodaja edina novinka v zasedbi Mojca Jelenc.

Slovenska reprezentanca Nika Barič, Lea Debeljak, Shante Marie Evans, Zala Friškovec, Teja Goršič, Tina Jakovina, Aleksandra Krošelj, Eva Lisec, Teja Oblak, Annamaria Prezelj, Eva Rupnik, Maruša Seničar, Tina Trebec, Mojca Jelen.

Slovenke proti Bih, Belgiji in Turčiji

Na 38. evropskem prvenstvu za ženske bo šestnajst reprezentanc razdeljenih v štiri skupine, dve bo gostila Valencia, dve pa Strasbourg, kjer bo igrala tudi slovenska reprezentanca. V skupini C se bo merila z reprezentancami Bosne in Hercegovine, Belgije in Turčije.

Prvouvrščene reprezentance vsake skupine se bodo po odigranem skupinskem delu neposredno uvrstile v četrtfinale. Drugo in tretjeuvrščene reprezentance skupin čaka repasaž za preostala štiri prosta mesta v izločilnih bojih (A2:B3, B2:A3, C2:D3, D2:C3), ki bo na sporedu 21. junija, zadnjeuvrščene ekipe po odigranem skupinskem delu pa bodo z nastopi na prvenstvu zaključile.

Četrtfinalni dvoboji bodo na sporedu 23. junija, polfinalna dvoboja in tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta 26. junija, boja za medalje pa v nedeljo, 27. junija 2021.