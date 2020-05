Ewingu ukradli zlati olimpijski kolajni, a je dobil repliki

Nekdanji košarkarski zvezdnik NBA, na otoku Jamajka rojeni Patrick Ewing, je v pogovorni oddaji Dan Patrick Show razkril, da so mu vlomilci, ki so vlomili v njegov dom v New Yorku, ukradli zlati olimpijski kolajni z OI 1984 in 1992, predsednik ameriške košarkarske zveze Jerry Colangelo pa mu je pomagal dobiti rezervni kolajni, torej duplikata.

Ewing je prvič javno spregovoril o vlomu v njegov newyorški dom. Nastopil je ob izdaji dokumentarca o Michaelu Jordanu, s katerim sta bila prijatelja.

"V New Yorku so v nekem trenutku namerno vlomili v mojo hišo in mi ukradli medalji. Včasih je res bedno biti slaven," je Ewing spregovoril o neprijetni izkušnji izpred nekaj let.

Priznal je, da sta imeli olimpijski kolajni zanj veliko čustveno vrednost. Osvojil ju je z reprezentanco, sanjskim moštvom ZDA, katerega del je bil na OI leta 1984 v Los Angelesu in leta 1992 v Barceloni.

Vlomilci so mu odtujili tudi šampionski prstan za naslov prvaka leta 1984 skupaj z univerzo Georgetown v ligi NCAA. Ewing je trenutno trener ekipe na tej univerzi v Washingtonu.

"On (Colangelo, op. p.) mi je zelo pomagal pri pridobivanju replik izgubljenih medalj. Je odličen fant," je povedal nekdanji košarkar.

Foto: Guliver/Getty Images

Nikoli ni osvojil naslova prvaka v ligi NBA

Enajstkratni udeleženec tekme vseh zvezd lige NBA sicer nikoli ni osvojil naslova prvaka v ligi NBA. Kot igralec New York Knicks je zaradi poškodbe lahko le s klopi spremljal, kako so se njegovi kolegi na parketu borili v finalu lige NBA v letih 1994 in 1999. Dvakrat so nato izgubili najprej proti Houston Rockets s 3:4, pet let pozneje pa proti San Antonio Spurs z 1:4.

Zaradi neuspehov v boju za naslov prvaka lige NBA je nekdanji košarkarski zvezdnik zelo cenil šampionski prstan lige NCAA. Tega mu je uspelo dobiti nazaj, ko se je ukradeni spominek pojavil v javnosti na spletni dražbi, na eBayu.

Trenutno 57-letni Ewing, član košarkarskega hrama slavnih, je 15 let (1985-2000) nastopal v majici Kratkohlačnikov iz New Yorka.