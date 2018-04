Evroliga se širi, a bi lahko ostala brez nekdanjega prvaka

Evroligaško krono bo letos branil Fenerbahče. Foto: Reuters

Dogajanje na evroligaški sceni je te dni zelo pestro. Ne le pod koši, kjer se osmerica najboljših klubov rednega dela pripravlja na četrtfinalne obračune, temveč tudi v pisarnah. Iz teh prihajajo zanimive vesti, med drugim tudi o širitvi tekmovanja, a šele v sezoni 2019/20. Takrat naj bi tekmovanje postalo 18-člansko. Licenco bo prejel Bayern iz Münchna, kandidat za drugo neposredno mesto v elitni druščini pa je Asvel, klub v lastni francoskega zvezdnika lige NBA Tonyja Parkerja.

Slovenci v evroligi?

Vse od leta 2012, ko je ljubljanska Olimpija odigrala svojo zadnjo tekmo v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, je slovenska pozornost evroligi znatno manjša. Tako bo ostalo še kar nekaj časa. V "obljubljeno deželo" lahko slovenski klub (primerno dvorano ima le Petrol Olimpija) še vedno napreduje kot prvak EuroCupa ali pa, kar je bolj realno, jadranske lige ABA. Za nameček pa bi lahko Slovence čakala še ena ovira: po novem naj bi bila spodnja proračunska meja evroligašpkega kluba 5,4 milijona evrov.

Crvena zvezda ali Budućnost?

Olimpija je sicer že lep čas krepko oddaljena od jadranskega boja za vrh in s tem mosta do evrolige. Letos so "zmaji" tekmovanje končali na sedmem mestu, medtem ko pa se v finalu prav te dni za končno zmago potegujeta Crvena zvezda in Budućnost. Po dveh tekmah v Beogradu je rezultat izenačen (1:1). Pred selitvijo serije v Podgorico pa so začeli srbski mediji opozarjati na dejstvo, da dvorana Morača ni ustrezna za evroligo, saj ne premore pet tisoč sedežev. Uradnega črnogorskega odgovora še ni.

Crvena zvezda vs. Budućnost: tudi boj za evroligo? Foto: ABA liga

Panathinaikos: Zbogom, evroliga?!

Kar nekaj prahu pa je v četrtek dvignila napoved prvega moža atenskega velikana Panathinaikosa Dimitris Giannakopoulos o tem, da bodo zeleni iz grške prestolnice poslovili od evrolige in se vrnili pod okrilje Fibinega tekmovanja. Kako resna grožnja je to, sicer še ni povsem jasno. Ni pa skrivnost, da je svojeglavi Grk na čelu šestkratnega evropskega klubskega prvaka oster in neposreden kritik vodstva evrolige in predvsem njenega direktorja Jordia Bertomeua.

Maccabi z dvema ekipama

V drugačnem položaju pa je še en nekdanji prvak – Maccabi iz Tel Aviva. Večni izraelski prvaki imajo vse več težav s kakovostnim nastopanjem na evropski in domači fronti, zato so po vnovičnem koncu evroligaške sezone že po rednem delu tekmovanja sprejeli sklep, po katerem bodo v prihodnji sezoni sestavili dve ekipi, tako igralski kot trenerski. Ena bo registrirana v evroligi, druga pa v domačem prvenstvu. Odločitev v Izraelu ni naletela na odobravanje.