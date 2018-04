Evroliga, četrtfinale, tretje in četrte tekme

Real je v tretji tekmi četrtfinala košarkarske evrolige v Madridu premagal Panathinaikos in zdaj vodi z 2:1 v zmagah. V petek si lahko na istem prizorišču že zagotovi zaključni turnir najboljše četverice. Luka Dončič je tokrat prispeval 7 točk, 10 skokov in 3 asistence.

Luka Dončić in soigralci so se veselili pomembne zmage v Madridu. Foto: Sportida

Real je, potem ko je na prvi tekmi v Atenah visoko izgubil kar s 67:95, na drugi tekmi vrnil udarec in v Grčiji zmagal z 89:82, zdaj pa pred domačimi navijači prišel do druge zmage in zaključne žoge, ki jo bo lahko izkoristil že na petkovi tekmi v Madridu.

Luka Dončić je v nekaj manj kot 28 minutah tokrat zbral sedem točk ob slabem metu (iz igre 3/11, prosti meti 1/2), a bil zato zelo suveren pod obema obročema, saj je zbral kar deset skokov. Ob tem je prispeval tudi tri podaje in eno ukradeno žogo. Izgubil jih je tri. Ob tem je poskrbel tudi za potezo tekme tik pred koncem prvega polčasa, ko je izjemno akcijo zaključil z agresivnim zabijanjem žoge skozi obroč.

Pri Realu je sploh prvič v tej sezoni zaigral Sergio Llull, ki je okreval po hudi poškodbi in zaigral sploh prvič v tej sezoni. Dončićev konkurent na mestu organizatorja igre je igral malo manj kot 20 minut in dosegel osem točk. Izkazal se je predvsem z dvema trojkama v zaključku tekme.

Akcija Luke Dončića ob koncu prvega polčasa:

Beno Udrih se je izkazal in prišel do zaključne žoge

V torek je bil na delu še en slovenski košarkar Beno Udrih in z Žalgirisom prišel do vodstva z 2:1 proti Olympiakosu. Litovski prvak je do zmage prišel na veličasten način. Vodil je praktično celotno srečanje in prišel do prve zaključne žoge. To bodo skušali izkoristiti že v četrtek. Pri Žalgirisu je bil z 18 točkami najboljši Brandon Davies, izkazal pa se je tudi naš Udrih. V slabih 14 minutah je dosegel šest točk (met iz igre: 3/3) in zbral šest asistenc.

Izjemna podaja Bena Udriha in zabijanje Aarona Whita: