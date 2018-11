Senzacija v Podgorici: Omićeva Budućnost na kolena spravila doslej še neporaženi CSKA

Evropski prvaki so doživeli prvi poraz v novi sezoni Evrolige. Pred domačimi gledalci jih je presenetil Olympiacos. V domačih vrstah sta blestela Nigel Williams-Goss (23) in Vassilis Spanoulis (20), pri Madridčanih je bil najboljši Jaycee Carroll, ki je dosegel 16 točk.

Nekdanji slovenski reprezentant Anthony Randolph je v 25 minutah dosegel devet točk (met iz igre 3/10), devetkrat je skočil za odbito žogo in dodal še asistenco. Deset minut je igral tudi Klemen Prepelič. V tem času je dosegel eno trojko (met iz igre 1/6), dodal še tri skoke in tri asistence.

Neizmerno veselje košarkarjev Budućnosti:

It's going to be a LONG night at @KKBuducnostVOLI! pic.twitter.com/mdjIZsTcNc