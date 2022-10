V petek bo Bayern, pri katerem je Žan Mark Šiško zaradi poškodbe izpustil nekaj zadnjih srečanj, gostoval pri Crveni zvezdi, za konec kroga pa bo Mike Tobey z Barcelono doma gostil milansko Olimpio.

Partizan, pri katerem Gregor Glas v evroligi še ni dobil priložnosti, je v četrtek s 87:76 premagal Žalgiris in bil tako kot Valencia uspešen drugič v sezoni.

Džanan Musa Foto: Guliver Image Dan po četrtkovi tekmi Real Madrid - Virtus je vodstvo tekmovanja spremenilo rezultat. Na semaforju je bilo 92:95, a pravzaprav je bil izid tekme 91.95. Sedem minut pred koncem tekme je Džanan Musa izgubil žogo, a je ekipa, ki beleži točke in ostalo statistiko (Unified Scorers Crew), namesto izgubljene žoge Musi zapisala zadet prosti met. Med tekmo sodniki očitno napake (točke preveč na računu Reala) niso opazili.

Evroliga, 5. krog:

Četrtek, 27. oktober:

Olympiacos : Monaco 76:81

McKissic 15, Vezenkov 13 (7 sk.); Okobo 23, James 20

Maccabi Tel Aviv : Panathinaikos 85:74

Brown 22 (9 as.), Baldwin 14; Williams 17, Ponitka 12

Valencia : Alba Berlin 87:73

Jones 20 (8 as.), Dubljević 16 (7 sk.), Prepelič 3 (1/1 za 2, 0/5 za 3, 1/1 prosti meti), 2 as. v 14:04; Koumadje (10 sk.) in Olinde 15

Partizan : Žalgiris 87:76

Punter 26, Exum 11, Glas ni igral; Evans 16 (9 as.), Smits 11

Real Madrid : Virtus Bologna 91:95

Deck 28, Hezonja 18; Bako 16, Teodosić 14

Petek, 28. oktober:

19.00 Crvena zvezda - Bayern München (Žan Mark Šiško)

19.30 Anadolu Efes - Fenerbahče

20.00 Asvel Villeurbanne - Baskonia Vitoria

20.30 Barcelona (Mike Tobey) - Olimpia Milano



Lestvica:

1. Fenerbahče 4 tekme - 4 zmage

2. Maccabi Tel Aviv 5 - 4

3. Olympiacos 5 - 4

4. Monaco 5 - 4

5. Baskonia Vitoria 4 - 3

6. Olimpia Milano 4 - 3

7. Alba Berlin 5 - 3

8. Anadolu Efes 4 - 2

9. Barcelona 4 - 2

10. Partizan 5 - 2

11. Real Madrid 5 - 2

12. Valencia 5 - 2

13. Žalgiris Kaunas 5 - 2

14. Virtus Bologna 5 - 2

15. Lyon-Villeurbanne 4 - 1

16. Panathinaikos 5 - 1

17. Bayern München 4 - 0

18. Crvena zvezda 4 - 0