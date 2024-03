V živo: Efes boja za končnico ne predaja, Samar proti Realu

V evroligi je do konca rednega dela ostalo le še pet krogov, v katerih se obeta silovit boj za uvrstitev v drugi del tekmovanja. V torek in sredo se igrajo tekme 30. kroga. Prva sta bila na parketu Anadolu Efes in Olympiacos, Turki z zmago s 85:72 ohranjajo upanje na preboj med prvih 10. Zelo zahtevno delo čaka berlinsko Albo, ki bo na domačem parketu pričakala vodilni Real Madrid. Partizan se bo na zadnji tekmi udaril z Baskonio.

Žiga Samar z berlinsko Albo proti Realu Madridu. Foto: Guliverimage Anadolu Efes se ne predaja, pred tem krogom je bil z 12 zmagami samo 14., a ekipe med 10. in 16. mestom so bile v razmaku vsega treh zmag. In turška ekipa je po torkovi zmagi nad višjeuvrščenim Olympiacosom s 85:72 zdaj nekoliko bližje prve deseterici in dodatnim kvalifikacijam za končnico. Pet košarkarjev Efesa je bilo dvomestnih, največ točk, 15. je dal Shane Larkin.

Druga Barcelona bo v sredo gostovala pri Fenerbahčeju, težka naloga čaka tudi Crveno zvezdo z Mikom Tobeyjem. Ta bo v sredo v Beogradu pričakala Panathinaikos.

Evroliga, 30. krog:

Torek, 19. marec:

Sreda, 20. marec:

Lestvica: