Dončića čaka posebna naloga

Evroliga, 24. krog

V 24. krogu elitne Evrolige bosta največ pozornosti pritegnili tekmi med Real Madridom in Fenerbahčejem ter Panathinaikosom in Olympiacosom, ki bosta na sporedu v petek. Luka Dončić in Anthony Randolph bosta skupaj s soigralci skušala spraviti na kolena aktualne prvake.