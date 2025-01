Še ena odmevna zmaga Barce, Olympiacos slavil za 43 točk

Košarkarji Fenerbahčeja so na domačem parketu v 20. krogu evrolige premagali berlinsko Albo. V zadnjo četrtino so vstopili le s točko prednosti, nato pa goste, pri katerih je ostal Žiga Samar prikovan na klop, odpravili s 90:73. Vodilni Monaco je doma izgubil proti Barceloni (84:98). Milanska Olimpia je brez poškodovanega Josha Neba visoko ugnala Maccabi, oslabljeni Panathinaikos pa je bil boljši od Partizana (96:84). Najvišjo zmago kroga je dosegel vodilni Olympiacos, ki je Bayern München nadigral s kar 112:69. S 45 točkami je bil neustavljiv Sasha Vezenkov.

Košarkarji Barcelone so leto 2025 v evroligi odprli z dvema odmevnima zmagama v gosteh. Prejšnji teden so vzeli mero Parizu, ki je bil dolgo časa vodilni na lestvici, danes pa so presenetili še prvouvrščeni Monaco. Z enajstimi zmagami so se Katalonci znova vključili v igro za prvih šest pozicij. Barcelona je slavila z 98:84, ključni igralec pa je bil Dario Brizuela, ki je ob metu za tri točke 6:8 dosegel 27 točk.

Slovenska reprezentanta Žiga Samar in Josh Nebo nista stopila na parket. Američan bo odsoten še nekaj časa, saj je v 17. krogu staknil novo poškodbo, Samar pa je obsedel na klopi. Alba je proti Fenerbahčeju doživela nov poraz in je zasidrana na zadnjem mestu, Armani Milano pa je v gosteh premagal visoko premagal Maccabi.

Zanesljivo je kljub izostanku nekaterih ključnih igralcev zmagal tudi evropski prvak Panathinaikos. Partizan je premagal s 96:84. Pri zmagovalcih je s statičnim indeksom 33 izstopal Jerian Grant (14 točk, 8 podaj, 7 skokov).

