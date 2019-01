Porazen krog za Slovence v evroligi

V 19. krogu evrolige so bili v petek na delu klubi treh košarkarjev s slovenskim potnim listom. Real Madrid, katerega člana sta Klemen Prepelič in Anthony Randolph, je gostoval v Podgorici pri Budućnosti in nekoliko nepričakovano izgubil s 60:73. Izgubil je tudi Alen Omić, ki je z Milanom gostoval pri Baskonii in klonil s 75:80.