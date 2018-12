Omić in Blažič nemočna, derbi Turkom

V derbiju 13. kroga sta se v Turčiji pomerila Fenerbahče in CSKA, ki sta ob Real Madridu najresnejši kandidat za osvojitev naslova elitnega evropskega klubskega tekmovanja. Derbi moštev iz vrha lige je po napeti končnici pripadel turški ekipi, ki ji je v drugem polčasu uspel preobrat, potem ko je v prvem polčasu CSKA vodil že z 12 točkami naskoka. Rezultat je bil dobro minuto do konca še izenačen na 75, nato pa so prevzeli domači košarkarji, ki so na koncu slavili z 79:75.

Klemen Prepelič in Anthony Randolph bosta v sredo gostila Panathinaikos.

