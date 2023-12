Real prvič na kolenih, Zvezda premagala Efes

Košarkarji madridskega Reala so v 11. krogu evrolige v gosteh po podaljšku izgubili proti Fenerbahčeju z 99:100. Za kraljevi klub je to šele prvi poraz v letošnji sezoni evrolige, z desetimi zmagami pa ostajajo na vrhu razpredelnice. Je pa izgubila druga carigrajska ekipa. Crvena Zvezda je Anadaolu Efes premagala s 97:83.

Prvi poraz Reala. Foto: Guliverimage Madridčani so v Istanbulu odločno začeli in prvo četrtino dobili z 29:16. Vodili so tudi po koncu druge in tretje, v zadnji pa so domači košarkarji izid poravnali, ko je deset sekund pred koncem tekmo v podaljške s trojko popeljal Scottie Wilbekin. Fenerbahče praktično na dvoboju ni vodil v nobenem trenutku z izjemo čistega konca.

Pa tudi takrat so Turki še vedno zaostajali. Šest sekund pred iztekom časa so po prostih metih Marka Gudurića zaostajali za točko (98:99), nato pa so Madridčanom z agresivno visoko postavljeno obrambo uspeli ukrasti žogo, s polaganjem pa je tekmo manj kot sekundo pred koncem odločil Yam Madar.

Crvena Zvezda je v 11. krogu prišla do svoje četrte zmage, premagala je to sezono neprepričljivi Anadolu Efes, ki ostaja pri petih zmagah. Istanbulčani so po treh četrtinah še vodili z 72:70, nato pa je Zvezda zadnjo dobila s 25:13 in zmagala z rezultatom 97:83. Nemanja Nedović je dal 23 točk, Luka Mitrović 19, Yago Dos Santos pa 15. Slovenski reprezentant Mike Tobey je igral samo 11 minut in zbral pet točk, tri skoke in asistenco.

V kneževini sta se Monaco in Olympiakos pomerila za sedmo zmago v sezoni, boljši so bili domačini, ki so slavili s 85:77 in skočili na tretje mesto. Berlinska Alba, za katero tokrat ni igral Žiga Samar, je na gostovanju visoko izgubila proti Maccabi Tel Avivu z 81:102 in pri zgolj eni zmagi ostaja na dnu lestvice.

