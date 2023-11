Real ostaja stoodstoten

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V evroligi sta danes madridski Real in Maccabi odigrala zaostalo tekmo 6. kroga. V Beogradu, kjer svoje tekme igra izraelska ekipa, so bili z 99:70 boljši Španci, ki tako ostajajo neporaženi v tekmovanju, dosegli so deseto zmago.