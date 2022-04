Ob sedmih Cedevita Olimpija s pomočjo navijačev za četrtfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zoran Dragić in soigralci bodo z igro z veliko energije poskušali premagati ekipo Turk Telekom iz Ankare. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Cedevita Olimpija po uspešnem zaključku rednega dela tega tekmovanja (osem zmag na zadnjih osmih tekmah), ki ga je končala na tretjem mestu skupine B, prvič po dveh desetletjih igra v izločilnih bojih evropskega tekmovanja. Nasprotnik Turk Telekom je bil šesti v skupini A, letošnja uvrstitev v končnico pa je za klub iz Ankare prva po sezoni 2009/10.

"Pričakujem fizično tekmo. So zelo izkušena ekipa, ekipa, ki rada igra pet na pet. Mi pa radi tečemo, zato moramo igrati še bolj čvrsto obrambo, dobro skakati. Iz tega teka sem nam dviguje samozavest. S hitro igro, z lahkimi koši pa lahko dvigneš dvorano. Da od občinstva dobimo še ta pogon, da začutimo, da so tudi oni z nami," je v napovedi tekme dejal trener Jurica Golemac. Kapetan Jaka Blažič je dodal, da o obrambi ne dvomi, da bo že zaradi energije občinstva na najvišji ravni. "Ključ je, da dobro začnemo, predvsem agresivno v obrambi. Da oni začutijo, da tekma ne bo lahka. To je naš cilj."

Če bodo Ljubljančani v osmini finala uspešni, jih v nadaljevanju v četrtfinalu čaka boljši iz dvoboja Partizan - Bursaspor.

