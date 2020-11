V živo: Olimpija lovi nov evropski skalp

Košarkarji Cedevite Olimpije v 8. krogu EuroCupa gostujejo na Kanarskih otokih, kjer jim nasproti stojijo igralci Herbalife Gran Canarie. V prvem polčasu smo spremljali izenačen in napet obračun. Prva četrtina se je končala z rezultatom 16:16, ob polčasu pa domačini vodijo za točko. Zato pa so košarkarji španskega kluba vstopili v tretjo četrtino bolj odločno.

Po tem, ko so Ljubljančani v nedeljo na domačem stoženskem parketu zanesljivo premagali Borac iz Čačka (97:88), jih je pot še isti dan vodila, najprej v Italijo, v ponedeljek pa so že bili na letu v Las Palmas na Kanarskih otokih. Ljubljanska ekipa tako nadaljuje z napornim ritmom potovanj, ki ga je začela minuli teden, ko so v Turčiji prebili kar štiri dni, in se pred vnovičnim odhodom iz Ljubljane, le za tri dni ustavili v slovenski prestolnici.

EuroCup, skupina D, 8. krog: Sreda, 18. november:

Gran Canaria : Cedevita Olimpija 68:62 (16:16, 41:40, -:-) *- Tekma se je začela ob 21. uri

20.00 Dolomiti Trento - Nanterre Prestavljeno:

Promitheas Patras - Bursaspor