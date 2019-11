Olimpija v lov za tretjo zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moštvo Cedevite Olimpije se bo v torek v osmem krogu EuroCupa v Stožicah pomerilo z Germani Brescio in skušalo ohraniti upanje na preboj v drugi del evropskega tekmovanja. V skupini C je pred zadnjimi tremi krogi še vse odprto, dejstvo pa je, da izbranci glavnega trenerja Slavena Rimca v torek proti Italijanom nujno potrebujejo zmago z razliko višjo od sedmih točk. Na prvem medsebojnem obračunu ekip v Italiji so namreč košarkarji Germani Brescie slavili zmago z 78:71.