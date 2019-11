Vidmarjevi Partizanu zadali prvi poraz, Olimpija v lovu na prvo zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska Venezia slovenskega legionarja Gašperja Vidmarja je v šestem krogu Eurocupa Partizanu zadala prvi poraz. Italijani so v Beogradu zmagali s 83:69, Vidmar je v desetih minutah vknjižil tri točke, asistenco in skok. S 23 točkami je bil najbolj razpoložen Mitchell Watt. Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v sredo z obračunom proti Darušafaki odprli drugo polovico skupinskega dela evropske sezone. Olimpija je pred novo težko nalogo, saj bo v Istanbulu poskušala doseči prvo evropsko zmago v tej sezoni. Turki imajo po petih tekmah na računu tri zmage in dva poraza.