Cedevita Olimpija na zahtevnem preizkusu, še naprej vprašaj pri trenerju

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo lovili svojo peto zmago v evropskem pokalu, pot do nje pa bo zahtevna, saj je Hapoel po petih odigranih tekmah pri izkupičku treh zmag in dveh porazov, na zadnjih štirih tekmah pa je izraelski kolektiv zabeležil tri zmage, a v zadnjem dejanju klonil proti Cluju.

Kot so sporočili iz kluba, glavni trener članske ekipe Zvezdan Mitrović še naprej okreva po operaciji, če bo v sredo sedel na klop, pa bo odločeno na dan tekme. Blizu vrnitve na parket je Brynton Lemar, ki postopoma dviguje intenzivnost na individualnih treningih, ekipnega treninga pa še ni opravil. V ekipi znova ne bo niti Bineta Prepeliča, ki dobro okreva po prejetem udarcu v glavo na petkovem treningu, v sredo pa bo prvič po poškodbi treniral.

Cedevita Olimpija v obračun s Hapoelom vstopa s popotnico zmage v Solunu v evropskem pokalu in poraza proti Budućnosti v Stožicah. "K nam prihaja ekipa Hapoela, ki si vsekakor zasluži spoštovanje, saj zelo dobro igrajo v gosteh in še ne poznajo poraza na gostujočem igrišču. Naše tekmece vodi odličen branilski par, tu prednjači Jared Harper, ki je trenutno najbolj koristen igralec EuroCupa in najboljši strelec tekmovanja, ob njem pa je še dosti zelo dobrih igralcev, za nas pa bo velik preizkus, da jih skušamo kot ekipa zaustaviti. Pomembno je, da imamo dobro defenzivno tranzicijo in da ustavimo njihove protinapade in njihov skok v napadu. Obenem se moramo dobro prilagoditi njihovi igri v obrambi. Upamo, da se nam bo v Stožicah pridružilo čim večje število navijačev, ob tej priložnosti jih tudi vabim na tekmo. Njihova podpora je zelo pomembna. Na zadnji tekmi z Budućnostjo se rezultatsko ni izšlo tako, kot smo želeli, a občutili smo njihovo energijo, ki je vedno potrebna, naša naloga pa je, da si prislužimo njihovo podporo," je povedal v zadnjem obdobju trener Đorđe Adžić.

