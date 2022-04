Cedevita Olimpija želi redni del skleniti z zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V grškem obalnem mestu se bo ljubljanski kolektiv predstavil brez kapetana Jake Blažiča, ki bo tako izpustil drugo tekmo zapored. Že v nedeljo Blažič namreč ni stopil na parket zaradi bolečin v hrbtu, strokovni štab pa je skupaj s kapetanom sprejel odločitev, da je bolje, da se Blažič v ponedeljek vrne v Ljubljano in tam trenira po prilagojenem programu.

V EuroCupu Cedevita Olimpija poraza ne pozna vse od 26. januarja, ko so zmaji doživeli poraz na gostovanju pri JL Bourgu v Franciji. Motivirani ljubljanski košarkarji so za tem zmagali na sedmih zaporednih evropskih obračunih. V marcu je Golemčeva četa zapored premagala Budućnost, sredine tekmece v Patrasu, Virtus Segafredo Bologno, Umano Reyer in Valencio.

"Če ne bomo dali vsega od sebe in bili maksimalno osredotočeni, bomo imeli težave," pravi Golemac. Foto: Vid Ponikvar

Grški Promitheas, ki je stari znanec Cedevite Olimpije iz prvega dela pretekle sezone, pred koncem rednega dela sezone evropskega pokala v skupini B zaseda zadnje mesto. Na 17 tekmah je grški kolektiv dosegel štiri zmage in doživel 13 porazov. Ekipi sta se med seboj prvič srečali pred manj kot mesecem dni v Ljubljani, zanesljivo zmago z rezultatom 98:84 pa je slavila Cedevita Olimpija.

"Zagotovo je sredina tekma za nas izredno pomembna. Zaigrati moramo osredotočeno in dati vse od sebe. Promitheas ima določene težave s poškodbami, a o tem ne smemo razmišljati, saj gre za izkušeno ekipo, ki jo s klopi vodi izkušen trener. Če ne bomo dali vsega od sebe in bili maksimalno osredotočeni, bomo imeli težave, zato se na ta dvoboj pripravljamo kot na vsako drugo tekmo do zdaj," je pred srečanjem dejal trener Jurica Golemac.

Eurocup, skupina B, 18. krog Torek, 5. april:

Valencia : Ulm 103:71

Dubljević 19 (7 sk.), Tobey 16 (2 sk.); Jallow 19, Žugić 13 JL Bourg : Virtus Bologna 68:90

Harris 12, Julien in Pelos 10; Hackett 17, Sampson 15 (7 sk.) Bursaspor : Budućnost 86:89

Andrews 26, Al in Bitim 14; Cobbs 21, Perry 19 Sreda, 6. april:

18.30 Promitheas - Cedevita Olimpija

21.00 Gran Canaria - Venezia Lestvica:

1. Gran Canaria 17 tekem – 12 zmag

2. Valencia 18 - 12

3. Virtus Bologna 18 – 11

4. Cedevita Olimpija 17 – 10

5. Budućnost 18 – 10

6. Venezia 17 – 8

7. Bursaspor 18 – 8

8. Ulm 18 – 7

9. JL Bourg 18 – 6

10. Promitheas 17 – 4

