Štirinajsti poskus za Olimpijo, a prvi z novim trenerjem

Po dvotedenskem premoru se bo danes nadaljevalo tekmovanje v Eurocupu. Cedevita Olimpija bo v okviru 14. kroga ob 18. uri gostovala v Vilni, kjer se bo pomerila z Wolvesi. To bo hkrati tudi evropski debi za Zorana Martića, ki je ekipo v soboto popeljal do zmage nad Crveno zvezdo v ligi ABA. Zmaji so sicer po 13 krogih v Evropi v tej sezoni še brez zmage.

Ljubljanska zasedba bo skušala v torek v Vilni zabeležiti prvo zmago v tej sezoni evropskega pokala. Vključno s preteklo sezono niz porazov za zdaj traja 18 tekem, s 13 neuspehi v tej sezoni pa so Ljubljančani že izgubili teoretične možnosti za preboj v končnico tekmovanja. Slabi rezultati v kombinaciji z zdravstvenimi težavami so odnesli tudi trenerja Simoneja Pianigianija, ki ga je tik po novem letu na trenerskem stolčku zamenjal Zoran Martić. Ta je najprej Olimpijo popeljal do rutinske zmage v pokalnem tekmovanju proti Triglavu, v soboto pa je Cedevita Olimpija v ligi ABA v Hali Tivoli na kolena spravila evroligaško Crveno zvezdo. Zdaj se Martić nadeja uspešnega začetka svoje poti tudi v Eurocupu, kjer Olimpija že celotno sezono neuspešno lovi prvi uspeh.

"Ne glede na to, da nimamo več možnosti za uvrstitev v končnico, nočem, da se sredine tekme lotimo, kot da nimamo nič izgubiti. Lahko izgubimo priložnost, da potrdimo zmago proti Crveni zvezdi, izgubimo lahko tudi solidno formo. Cilj je napraviti korak naprej v stvareh, ki jih delamo, potegniti iz te tekme največ, kar se da, in jo izkoristiti za dober trening in pripravo na prihodnje tekme v regionalni ligi," je pred odhodom v Litvo dejal Martić. Ekipa je v Vilno odpotovala brez Aleksandra Šaškova. Po bolezni se je vrnil Rok Radović, so še sporočili iz kluba. Prvič bo na parket v Eurocupu stopil povratnik v ekipo Zoran Dragić, ki se je v soboto izkazal proti Zvezdi.

Wolvesi so na drugi strani po 13 odigranih tekmah pri izkupičku štirih zmag in devetih porazov, vsaka tekma pa bo zanje pomembna, saj so še naprej v boju za mesta, ki vodijo v izločilne boje. Kljub vsemu pa Volkovom v zadnjem obdobju v evropskem pokalu ne gre vse po načrtih, saj v obračun s Cedevito Olimpijo vstopajo z nizom šestih zaporednih porazov, od tega so štiri doživeli na domačem parketu. Na prvi tekmi je litovski klub v Ljubljani slavil s 86:78.

