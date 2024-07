Slovenci v finalu evropskega prvenstva #prenos

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let bo danes ob 20.30 igrala v finalu evropskega prvenstva. Slovenci se bodo ob 20.30 za evropski naslov pomerili s Francijo.

EP do 20 let, finale:

Slovenija na prvenstvu kot edina izbrana vrsta še ni doživela poraza. V predtekmovanju je premagala Litvo, Islandijo in Črno goro, v osmini finala Severno Makedonijo, v četrtfinalu s 73:72 še Poljsko, v polfinalu pa je bila za razred boljši tekmec od Belgije.

Francozi so v prvem delu nadigrali Poljsko, nato so izgubili proti Srbiji, zatem pa so premagali še Grčijo. V osmini finala so izločili Nemčijo, v četrtfinalu Španijo, za finale pa so še drugič na prvenstvu ugnali Grke.

Z uvrstitvijo v nedeljski finale evropskega prvenstva so reprezentanti do 20. leta starosti Sloveniji priigrali že dvanajsto medaljo na prvenstvih mlajših starostnih kategorij. Proti Franciji bodo lovili peti slovenski naslov evropskih prvakov.

Slovenska reprezentanca do 20 let: Arne Osojnik, Vukašin Todorović, Jan Zemljič, Urban Klavžar, Matija Samar, Nal Belko, Luka Lampret, Domen Petrovič, Sergej Macura, Gašper Škorjanc, Filip Horvat, Gašper Kočevar. Selektor: Peter Markovinovič.

Preberite še: