Slovenske košarkarice so uspešno končale predtekmovanje na evropskem prvenstvu v Strasbourgu. Njihova uvrstitev v skupini C bo znana po zadnji tekmi med Belgijo in Turčijo.

Slovenske košarkarice so uspešno končale predtekmovanje na evropskem prvenstvu v Strasbourgu. Njihova uvrstitev v skupini C bo znana po zadnji tekmi med Belgijo in Turčijo. Foto: FIBA

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je uspešno končala predtekmovanje na evropskem prvenstvu v Strasbourgu. V tretjem krogu je premagala Bosno in Hercegovino z 91:81 (23:25, 54:37, 74:58). Popoldne je Belgija s 63:61 premagala Turčijo, kar pomeni, da so Slovenke v skupini zasedle tretje mesto in se bodo morale za uvrstitev v četrtfinale v repasažu pomeriti z drugouvrščeno ekipo iz skupine D.

Slovenija je v predtekmovanju zabeležila dve zmagi in poraz in v skupini C zasedla tretje mesto. V repesažu se bo tako pomerila z drugouvrščeno ekipo iz skupine D. Ta bo znana šele danes zvečer, ko se bosta v zadnji tekmi predtekmovanja v tekmi za prvo mesto srečali še neporaženi Francija in Rusija.

Slovenija je po uvodni zmagi proti Turčiji s 25 točkami razlike in katastrofalni predstavi naslednji dan proti Belgiji (-35) tokrat spet pokazala svoj pravi obraz. S čvrsto obrambo in kolektivno igro po celem igrišču je v treh četrtinah razorožila najnevarnejše igralke Bosne in Hercegovine ter z borbeno predstavo v zadnjih desetih minutah zadržala prednost.

Eva Lisec je bila z 22 točkami najboljša strelka slovenske reprezentance. Foto: FIBA

Odlična druga četrtina

Slovenija si je pot do zmage tlakovala v drugi četrtini, ki jo je dobila z 31:12. Njena statistika ob polčasu je bila impresivna. Zadela je devet trojk iz petnajstih poskusov, imela je 18 podaj, devet igralk pa se je vpisalo med strelke.

Tudi v tretji četrtini je kazalo na gladko zmago, saj so v 28. minuti povedle z 72:47. A sledil je nepričakovan padec v njeni igri, tako da je BiH iz minute v minuto nižala zaostanek. V 33. se je približala na 74:64, v 36. na 80:73, pol minute kasneje pa so imele tekmice celo priložnost znižati zaostanek na vsega tri točke, vendar je njihova zvezdnica iz ZDA Jonquel Jones zgrešil prosti met.

V zaključku tekme sta odločilni vlogi odigrala Eva Lisec in Nika Barič. Prva je s petimi zaporednimi točkami Slovenijo popeljala do vodstva 86:81, Baričeva pa je s črte prostih metov zapečatila zasluženo zmago.

Liščeva najboljša strelka, dvojna dvojčka Oblakove in Baričeve

Eva Lisec je dosegla 22 točk (met 10:18) in zbrala sedem skokov. Teja Oblak je prispevala 13 točk (trojke 3:4) in 11 podaj, Zala Friškovec je dosegla dve točki več (trojke 3:5), ključno vlogo pri zaustavljanju 198 centimetrov visoke rojakinje Jonesove pa je odigrala Shante Evans, ki je ob desetih skokih in petih podajah zbrala sedem točk. Tekmo je z dvojnim dvojčkom tako kot Oblakova končala tudi Nika Barič (12 točk, 10 podaj).

V tretji četrtini so košarkarice BiH nevarno zapretile. Foto: FIBA

Po polomu z Belgijo pokazale pravi obraz

"Rad bi čestital igralkam za zasluženo zmago in karakter, ki so ga pokazale po tistem težkem porazu z Belgijo. Pokazali smo, kako si želimo igrati košarko. Manjši padec ob koncu tretje četrtine in začetku zadnje nas je pripeljal v situacijo, da so imele Bosanke priložnost za preobrat, a na koncu smo z našo kakovostjo dokazali, da smo v tem trenutku boljša ekipa od Bosne in Hercegovine," je bil vesel selektor Grgić.

Kapetanka Nika Barič je dodala: "Mislim, da smo po tisti tekmi z Belgijo pokazali čisto drug obraz. Pokazali smo naš pravi karakter in pravo igro, kar po petkovi tekmi res ni bilo lahko. Vsa čast dekletom za pristop. V drugem polčasu smo padle v igri, a mislim, da je bilo to povsem pričakovano. V odločilnih trenutkih smo ostale mirne in to je na koncu tudi prevesilo tehtnico v našo korist."