Ekipa Brooklyn Nets povsem neprepoznavna

Košarkarji Brooklyn Nets, kjer so ekipo zdesetkale okužbe z novim koronavirusom, so opravili prvi trening v "mehurčku" lige NBA v Orlandu. A ekipa, ki bo predvidoma 30. julija nadaljevala sezono NBA in boj za končnico, je povsem neprepoznavna.

Prav mrežice so ekipa, ki so jo okužbe z novim koronavirusom v ligi NBA najbolj prizadele, pa že tako in tako so bile brez poškodovanih zvezdnikov Kevina Duranta in Kyrieja Irvinga.

Trojica, DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie in Taurean Prince, je bila pozitivna na virus sars-cov-2, Nicolas Claxton je bil operiran, medtem ko se je Wilson Chandler odločil, da ne bo nadaljeval sezone.

Zato so se mrežice pred nadaljevanjem lige okrepile z Michaelom Beasleyjem, ki bo moral sicer prvih pet tekem po vrnitvi odsedeti na klopi zaradi dopinškega prekrška aprila 2019, ter s priljubljenim Jamalom Crawfordom, ki je pri 40 letih tako postal najstarejši igralec prvenstva NBA.

Pred prekinitvijo sedmi na vzhodu

Mrežice so bile ob marčevski prekinitvi lige na sedmem mestu vzhodne konference in v boju za zadnji dve mesti v končnici NBA. Tik pred koronavirusnim premorom je na trenersko klop sedel Jacque Vaughn, ki je zamenjal odpuščenega Kennyja Atkinsona.

Vodstvo lige se je pred nadaljevanjem odločilo bolj dejavno vključiti v gibanje Black Lives Matter oziroma črna življenja štejejo. Ob številnih donacijah načrtuje vodstvo lige tudi vsa tri igrišča, kjer bodo potekale tekme nadaljevanja sezone, opremiti z napisom Black Lives Matter.

