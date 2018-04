Đžikić Zdovcu "ugasnil luč"

Po prvem polčasu v Podgorici je bolje kazalo Cedeviti, ki je vodila z 32:28. Tudi ob koncu tretje četrtine so imeli Zagrebčani naskok šestih točk, nato pa se je vse ustavilo.

Budućnost je v zadnji četrtini zaigrala v napadu izvrstno in jo dobila s kar 27:11. Domača publika je bila v deliriju, črnogorski klub pa si je zagotovil vstopnico v velikem finalu, kjer mu bo nasproti stala Crvena zvezda ali Mornar, ti ekipi bosta danes odigrali zadnji obračun.

"Nismo držali le stika, ampak smo bili v prvih treh četrtinah boljši. Ne vem, kdo nam je v zadnji ugasnil luč," se je slikovito izrazil kapetan Cedevite Roko Ukić.

Aleksandar Džikić je dobil tudi trenerski dvoboj z Juretom Zdovcem, ta si ni mislil, da se bo v zadnji četrtini zgodil razpad sistema.

Zdovc: Nismo prelomili tekme. Džikić: Ena od najlepših zmag.

Jure Zdovc je bil tri četrtine v ospredju, nato pa je njegova ekipa v zadnji padla in izgubila boj za finale lige ABA. Foto: ABA liga "Preprosto je bila Budućnost danes in v vsej seriji boljša. Izkoristila je prednost domačega igrišča. Odigrali smo dobro tekmo in imeli priložnost, da jo tudi prelomimo. Lahko bi prišli na osem točk razlike, vendar nismo zadeli odprtih metov. Fantom sem govoril, da morajo biti potrpežljivi. A smo nato izgubili ritem in začeli igrati na silo. Budućnost je to kaznovala v protinapadih, si priigrala prednost in iz tega položaja nismo več našli izhoda. Poizkušali smo vse," je po porazu dejal Zdovc.

Veliko veselja je imel slovenski publiki dobro poznani Džikić, ki je popeljal Budućnost pred prag velike lovorike. "Vso sezono smo garali, da bi bila zadnja tekma v Morači. Dvorana je bila polna, ljudje so nam pomagali. To je uspeh. Vesel sem, da se ljudje tako veselijo. Ponosen sem na svoje fante. V karieri nisem še delal s takšnimi igralci, ki bi bili tako zavzeti na treningu. Delovna vnema je res na zavidljivi ravni. To je ena od najljubših zmag v karieri. Naredili smo zgodovinski korak, gremo naprej," pa je po velikem uspehu razlagal nekdanji trener Olimpije in Krke.