Zdovčevi po mrku ostali brez finala, Budućnost slavi zgodovinski finale

Liga ABA, polfinale

Prvi finalisti lige ABA so košarkarji Budućnosti, ki so na odločilni tretji tekmi z 72:57 ugnali Cedevito Jureta Zdovca. Varovanci slovenskega trenerja so dobrih deset minut pred koncem vodili za šest točk, nato pa je sledil popoln mrk. Gostitelji iz Podgorice, ki jih vodi Aleksandar Džikić, so pred domačimi gledalci v Morači z delnim izidom 27:4 ušli in si priigrali sploh prvi finale lige ABA. Nasprotnika bodo dobili v ponedeljek, ko bo Alen Omić s Crveno zvezdo skušal izločiti Mornar.

Cedevita je ob prvem gostovanju v Podgorici pred dvema tednoma izgubila za eno točko, a nato v Zagrebu brez težav zmagala. Odločilno tekmo je odigrala pri Budućnosti, kjer je velik del tekme držala majhno prednost, malce pred koncem zadnje četrtine je vodila za šest točk, nato pa so varovanci Jureta Zdovca povsem zaspali.

Domači so to izkoristili in po odlični zadnji četrtini (27:11) prišli do dragocene finalne vstopnice. Slavje moštva, ki ga trenira Aleksander Džikić, se je lahko začela. Najbolj zaslužna za zmago sta bila Peter Popović (14 točk) in Nikola Ivanović (13).

Omić po vstopnico v ponedeljek

V ponedeljek bo do vstopnice za finale skušal priti še nesojeni slovenski reprezentant Alen Omić, ki bo s Crveno zvezdo, s katero je v domači dvorani že zmagal, pa potem izgubil v goste, v Beogradu skušal izločiti Mornar. Slovenski center se je med tednom izkazal v evroligi in pri tesnem porazu proti madridskemu Realu dosegel kar 25 točk, in je prav gotovo eden izmed glavnih adutov Beograjčanov v lovu na finale.