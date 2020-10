Dvojna negotovost Gorana Dragića

"Zvestim Jezernikom je malo mar, kaj si storil pred tem v karieri. Pomembno je, kaj narediš z njimi," pred peto tekmo finala lige NBA, ki bi že lahko bila odločilna, razmišlja prvi zvezdnik Los Angeles Lakers LeBron James. Desetič nastopa v velikem finalu. Po sušnem preteklem letu je pred tem osem let zapored nastopal v zaključnem dejanju sezone. V domači zbirki ima tudi tri šampionske prstane. Zdaj se mu obeta še četrti, prvi v dresu LA Lakers, potem ko je predhodne osvojil kot član Clevelanda in Miamija. In prav zadnji mu bo poskušal preprečiti slavje že po petih tekmah.

Košarkarji iz Kalifornije, ki so na poti do finala premagali Portland (4:1), Houston (4:1) in Denver (4:1), so v seriji z Miamijem povedli z 2:0. Sledila je floridska koračnica pod taktirko Jimmyja Butlerja, nato pa ponovno uveljavljanje premoči Jezernikov za 3:1. Peta tekma se bo v noči na soboto začela malce čez 3. uro.

Na potek finala so sicer močno vplivale zdravstvene težave Miamija. Še najmanj so vplivale na Butlerja, ki je ekspresno hitro odpravil poškodbo gležnja. Dve tekmi je izpustil vladar rakete Bam Adebayo, že tri pa nesrečni ljubljanski organizator igre Goran Dragić, ki se muči s poškodbo tetive stopalnega loka. Njegov nastop tudi tokrat visi v zraku. Vprašljiv bo do zadnjega trenutka. Tako kot pred predhodno tekmo, ko je poskusil z ogrevanjem in nato z orošenimi očmi priznal, da je bolečina prehuda.

Foto: Getty Images Konec floridskega obdobja?



Negotovost okrog sobotnega nastopa, ki je pod velikim vprašajem, pa še zdaleč ni edina letošnja nejasnost v karieri Gorana Dragića. Z letošnjo finalno serijo se namreč Gogiju izteka veljavna pogodba z Miami Heat. Potem ko je prvih šest let v ligi NBA prebil v Phoenixu in Houstonu, se je na Florido preselil leta 2015.



Lani je - resda po statistično najslabši sezoni v ligi, ki so jo krojile poškodbe - izkoristil pogodbeno možnost, podaljšal sodelovanje in v zadnjem letu zaslužil 19,2 milijona ameriških dolarjev oziroma 16,8 milijona evrov. A bolj kot z zaslužkom je nase opozoril z vrhunskimi predstavami. Čeprav naj bi se pred tem znašel celo na izhodnih vratih kluba, se je podpisal pod izjemno sezono. V rednem delu je bil izvrsten adut s klopi (povprečje: 16,2 točke, 3,2 skoka in 5,1 asistence), v končnici pa se je vrnil v prvo peterko in bil do poškodbe v drugi četrtini prve tekme finala celo najboljši strelec ekipe, predvsem pa povezovalni člen raznolike zasedbe (povprečje: 19,9 točke, 4 skoki, 4,6 asistence).



Z zaključkom finalne serije se seli na trg povsem prostih igralcev, resda s poškodbo, a tudi z dokazom, da še zdaleč ni za odpis. Tega se še posebej dobro zavedajo prav v Miamiju, kjer ga neizmerno cenijo, zato ne bo presenečenje, če se bodo podali v boj zanj. Vprašanje je le, kakšno pogodbo mu lahko ob preostalem sestavljanju proračunske sestavljanke ponudijo. Do zdaj je sicer koseški zmaj v ligi NBA zaslužil že 95 milijonov ameriških dolarjev, od katerih pa je seveda moral odtrgati zajeten del davčnih obveznosti. Negotovost okrog sobotnega nastopa, ki je pod velikim vprašajem, pa še zdaleč ni edina letošnja nejasnost v karieri Gorana Dragića. Z letošnjo finalno serijo se namreč Gogiju izteka veljavna pogodba z Miami Heat. Potem ko je prvih šest let v ligi NBA prebil v Phoenixu in Houstonu, se je na Florido preselil leta 2015.Lani je - resda po statistično najslabši sezoni v ligi, ki so jo krojile poškodbe - izkoristil pogodbeno možnost, podaljšal sodelovanje in v zadnjem letu zaslužil 19,2 milijona ameriških dolarjev oziroma 16,8 milijona evrov. A bolj kot z zaslužkom je nase opozoril z vrhunskimi predstavami. Čeprav naj bi se pred tem znašel celo na izhodnih vratih kluba, se je podpisal pod izjemno sezono. V rednem delu je bil izvrsten adut s klopi (povprečje: 16,2 točke, 3,2 skoka in 5,1 asistence), v končnici pa se je vrnil v prvo peterko in bil do poškodbe v drugi četrtini prve tekme finala celo najboljši strelec ekipe, predvsem pa povezovalni člen raznolike zasedbe (povprečje: 19,9 točke, 4 skoki, 4,6 asistence).Z zaključkom finalne serije se seli na trg povsem prostih igralcev, resda s poškodbo, a tudi z dokazom, da še zdaleč ni za odpis. Tega se še posebej dobro zavedajo prav v Miamiju, kjer ga neizmerno cenijo, zato ne bo presenečenje, če se bodo podali v boj zanj. Vprašanje je le, kakšno pogodbo mu lahko ob preostalem sestavljanju proračunske sestavljanke ponudijo. Do zdaj je sicer koseški zmaj v ligi NBA zaslužil že 95 milijonov ameriških dolarjev, od katerih pa je seveda moral odtrgati zajeten del davčnih obveznosti.

Zgodovina pravi …

Če se bo peta tekma končala z zmago Jamesa in druščine, bo to že 17. naslov prvaka za morda kar najbolj slovito franšizo lige. Toda … Zgodovina lige NBA beleži 13 primerov, ko se je ekipa v končnici vrnila po zaostanku z rezultatom 1:3. Le enkrat se je to zgodilo v finalu, in sicer leta 2016. Takrat je prav LeBron v dresu Clevelanda nadoknadil vodstvo Golden State Warriors in osvojil svoj tretji prstan. Četrtega zdaj noče zapraviti na tak način.