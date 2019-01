Dvoboj polfinalistov, deseti poraz Rogaške

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 16. krogu druge lige ABA bomo spremljali slovenski dvoboj med Helios Suns in Sixt Primorsko, ki sta si v začetku tedna priigrala vstopnico za polfinale slovenskega pokalnega tekmovanja. Rogaška, ki je v ponedeljek izgubila težko bitko slovenskega pokala s Petrol Olimpijo, je gostila Dynamic in izgubila s 75:80.

Slatinčani so izgubili desetič v drugi ABA ligi, prvič letos oziroma po dveh zmagah. Na drugi strani so Beograjčani zmagali petič v nizu. Trener Rogaške Damjan Novaković je priložnost ponudil vsem enajstim igralcem, ki jih je imel na voljo, največ točk pa sta dosegla Miha Vašl (18 točk, trojke 4:7) in Rashun Davis (17 točk, 7 podaj, 5 skokov).

