Rogaška zadnjeuvrščeni ekipi nasula 107 točk, Helios poražen v Beogradu

V 15. krogu druge ABA lige je Rogaška na gostovanju pri zadnjeuvrščeni ekipi Vršca dosegla zmago z rekordnimi 107 točkami. Slatničani so jih res prejeli 102, a s pomembno zmago, prvo v gosteh, ostajajo v boju za uvrstitev na zaključni turnir. Helios Suns so v Beogradu klonili proti Dynamicu, za Domžalčane pa je to že deseti poraz v ligi. V četrtek bo Sixt Primorska, ki je z enim porazom na 15 tekmah vodilno moštvo lige, gostila Borac.