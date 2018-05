Dragić spregovoril o igralcu, ki je v njegovi košarkarski knjigi številka 1

"Za ljudi, ki niso znotraj moštva, je težko razložiti, kaj nam on pomeni," je slovenski košarkar Goran Dragić sprva dejal o Udonisu Haslemu, ki je bil tako kot Gogi kapetan Miami Heat.

"Vsi gledajo, ok, ni igral, vendar se ne zavedajo, kaj prinese naši ekipi, zlasti z izkušnjami in kot vodja. Veliko fantov v garderobi potrebuje takšnega vodjo, kot je on. Hassan Whiteside denimo. Udonis je vedno zraven, ko so težki trenutki, ko potrebuješ nekoga. On je tam. Zato ga imamo vsi radi. Igral sem s številnimi veterani, ki so imeli uspešne kariere, kot so Steve Nash, Grant Hill, Amare Stoudemire, vendar je Haslem številka ena v moji knjigi – tako kot igralec, kakor tudi kot vodja in prijatelj.

"Upam, da bom nekoč tudi sam takšen"

Haslem je z Miamijem trikrat osvojil naslov prvaka v ligi NBA, pri 37 letih pa razumljivo ni več v prvem planu, kar se iger na parketu tiče. V pretekli sezoni je igral le 72 minut.

"Širi svoje znanje, ponudi ti roko, sebe kot celoto, skratka vse, da bi bilo mladim košarkarjem lažje. Velik privilegij je, da sem z njim. Upam, da bom nekoč tudi sam takšen," je Gogi pohvalil svojega soigralca.

Ali bo Haslem tudi v prihodnji sezoni kot član moštva, za zdaj še ni znano. Delo pomočnika trenerja ga ne zanima, zato pa ni izključeno, da ga kmalu ne bomo videli kot del organizacije Miamija v kakšni drugi opravi.

Poleti si bo odpočil telo, za reprezentanco mogoče na OI 2020

Zato pa bo še naprej na delu terenu Dragić. Letošnje poletje si bo vzel prosto, ker je bilo telo na obratih zelo dolgo časa. Zlasti, ko je Slovenijo popeljal na vrh Evrope. Dejal je, da za reprezentanco poleti ne bo igral, bi pa razmislil, če bi se osvojila na olimpijske igre v Tokio leta 2020.

Reprezentanco je skupaj s Kokoškovom popeljal na vrh Evrope. Foto: Sportida

"Predstavniki zveze so bili v Miamiju in me skušali prepričati. Imeli smo dober pogovor. Takrat sem jim rekel, da moje telo potrebuje počitek, ker moram gledati nase in kariero. Državi sem dal vse, kar sem imel. Zdaj je čas, da se konča. Za olimpijske igre? Če me bodo želeli in me potrebovali, si bi verjetno premislil."