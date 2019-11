Primorska razbila Šentjur, Krka slavila v Šenčurju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koper Primorska je na današnji tekmi sedmega kroga košarkarskega državnega prvenstva visoko slavila na gostovanju v Šentjurju (64:108) in tako ostaja neporažena. V derbiju kroga je Krka v Šenčurju z 89:83 porazila Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur in tako vknjižila še drugo zmago pod vodstvom novega trenerja Anzulovića. Preostali tekmi med Hopsi in Zlatorogom ter Rogaško in Podčetrtkom bosta odigrani v soboto.

Po dveh podpovprečnih predstavah Primorcev - tesni zmagi proti GGD Šenčurju in visokem porazu s Cedevito Olimpijo - je bil Šentjur za Koprčane tekmec po meri za dvig samozavesti. Gostitelji so ravnotežje držali le prvih deset minut, po drugi četrtini, ki so jo Primorci dobili z 38:12, pa je bilo jasno, da bo zmaga odšla na Obalo.

Krka boljša od Šenčurja

Potem ko jim je v prejšnjem krogu zmanjkal las do presenečenja proti vodilni Koper Primorski, so košarkarji Gorenjske gradbene družbe iz Šenčurja tudi v sedmem krogu tesno izgubili v končnici. Tokrat jih je na domačem parketu premagala na papirju druga najmočnejša zasedba v ligi, Krka, ki je slavila z 89:83.

Šenčurjani so tako doživeli četrti poraz in padli pod polovično uspešnost (3-4), Novomeščani pa so pod vodstvom novega trenerja Vladimirja Anzulovića zabeležila drugo zaporedno zmago oziroma tretjo v 1. SKL (3-3).

7. krog

Lestvica:

Košarkarji Cedevite Olimpije v prvem delu ne nastopajo, Helios Suns so v sedmem krogu prosti.

