Olimpija se je rešila, o prvaku se bo odločalo v Ljubljani

Potem ko je Petrol Olimpija preteklo soboto v Stožicah zanesljivo dobila prvo tekmo finala, Krka pa se ji je oddolžila s tesno zmago v novomeški dvorani Leona Štuklja, so Novomeščani zmaje presenetili na tretji tekmi (83:67) v Tivoliju in povedli z 2:1 v zmagah. Ljubljančani so si tako na četrti tekmi finalne serije v Novem mestu reševali kožo in si jo tudi rešili (89:79), o prvaku bo tako odločala zadnja, peta tekma, ki bo v torek v Ljubljani.

Četrta tekma finala je bila veliko bolj izenačena, kot je bila tretja, na kateri so Novomeščani sredi Ljubljane visoko zmagali. Danes so po prvih desetih minutah igre vodili le za dve točki, v drugi četrtini pa so zmaji pritisnili in gostiteljem pobegnili že za deset točk, preden so ti spet našli priključek. Na odmor so zmaji odšli z devetimi točkami prednosti, ki pa so v začetku drugega polčasa hitro skopnele. Moštvi sta se v tretji četrtini izmenjavali v vodstvu, po 30 minutah igre so za tri točke vodili Ljubljančani. V napetih zadnjih desetih minutah so Ljubljančani ohranili prednost in podaljšali finalno serijo.

Finale državnega prvenstva: