Krka na zaostali tekmi boljša od Podčetrtka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tik pred reprezentančnim premorom so košarkarji Krke na zaostali tekmi tretjega kroga državnega prvenstva ugnali Podčetrtek in ostajajo neporaženi. Košarkarji Šentjurja so v soboto na tekmi 9. kroga po podaljšku premagali Hopse Polzelo z 81:74.