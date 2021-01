Krka preskočila Hopse in prišla na vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ponedeljek je prinesel dve tekmi 14. kroga slovenskega košarkarskega prvenstva. Krka je v domači dvorani odpravila Hopse, Šenčur pa je ugnal Šentjur. V soboto so do zmag prišli košarkarji Helios Suns in Rogaške.