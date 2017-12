Sixt Primorska spet zmagala in ohranila prednost na vrhu

Državno prvenstvo, 11. krog

Potem ko je bil derbi 11. kroga slovenskega košarkarskega prvenstva že v četrtek, ko je Krka gostovala v Stožicah in premagala Petrol Olimpijo, so bile v soboto na sporedu ostale tekme. Vodilna Sixt Primorska je zmagala. Do točk so prišli tudi Rogaška, Šenčur in Helios Suns.