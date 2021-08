Dončićev šef prihaja v Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju The Dallas Morning News bo naslednji teden, ko se slovenski košarkarji iz Tokia vrnejo v domovino, v Slovenijo prišel tudi lastnik franšize Dallas Mavericks Mark Cuban. Glavna tema bo podaljšanje pogodbe z Luko Dončićem, ki naj bi mu v naslednjih petih letih navrgla kar 207 milijonov ameriških dolarjev, s čimer bi podrl rekord franšize iz Teksasa.

Po koncu olimpijskega turnirja bo Cuban v družbi trenerja Jasona Kidda, posebnega svetovalca Dirka Nowitzkega in drugih direktorjev v Slovenijo prišel zgolj z eno misijo – podaljšati pogodbo z mladim slovenskim košarkarskim superzvezdnikom. Glede na to, da je bil ta "izlet" načrtovan že pred igrami, je bolj kot ne jasno, da bo Dončić sklenil nov dogovor z Mavericks in se zavezal, da bo v Teksasu ostal še vsaj pet sezon.

Jasno je povedal, da med OI v Tokiu ne bo govoril o klubu

Odgovor na to, ali bo ostal v Dallasu, je sicer Dončić podal že po koncu pretekle sezone, ko je na vprašanje, ali bo podaljšal pogodbo, odvrnil: "Mislim, da odgovor že veste." Je pa dal slovenski košarkarski čudežni deček jasno vedeti, da je v tem trenutku na prvem mestu slovenska košarkarska reprezentanca in nastop na igrah v Tokiu. Tudi po prihodu na Japonsko je dal vsem vedeti, da klubskih zadev do konca turnirja ne bo komentiral.

Tema "Dallas Mavericks" bo aktualna šele po vrnitvi iz Tokia. Foto: Reuters

Presegel bo Porzingisa

Pogodba, ki naj bi jo Dončić podpisal po olimpijskem turnirju, naj bi bila najvišja v zgodovini franšize, saj bo v petih sezonah na njegov račun kapnilo kar 207 milijonov dolarjev. Pred njim je ta znašala 158 milijonov, podpisal pa jo je še en aktualni član zasedbe, Latvijec Kristaps Porzingis.

Dončić, v pretekli sezoni izglasovan tudi v prvo peterko lige NBA, je zagotovo trenutno najbolj prepoznaven obraz franšize, okrožje Dallas pa je šesti julij v njegovo čast razglasilo tudi za Dan Luke Dončića (Luka Doncic Day).