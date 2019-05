Dončića je nasledil Bitadze

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse manj odprtih vprašanj ostaja v evroligi za sezono 2018/19. O naslovu prvaka bodo na zaključnem turnirju v Vitorii odločali Real, Fenerbahče, CSKA in Anadolu Efes. Najboljši strelec tekmovanja in s tem prejemnik priznanja Alphonso Ford je postal Mike James iz Milana. Vodstvo tekmovanja pa je razkrilo tudi, kdo je vzhajajoča zvezda oziroma najboljši mladi igralec. To priznanje si je priigral znanec iz lige ABA Goga Bitadze, sicer član podgoriške Budućnosti.

Evroligaške trenerje je 19-letni center prepričal na vsega trinajstih tekmah. Potem ko je kot zamenjava za Alena Omića šele decembra v Budućnost prestopil iz Mege, je navdušil s povprečjem 12,1 točke, 6,4 skoka in 2,3 blokade na tekmo.

V vlogi najboljšega mladega igralca je nasledil Luko Dončića, sicer prejemnika tega prestižnega priznanja v zadnjih dveh sezonah. Ljubljančan je bil ob tem tudi MVP rednega dela tekmovanja in MVP zaključnega turnirja. Kdo ga bo nasledil na tem položaju, bo jasno čez slaba dva tedna na turnirju v Vitorii.

Pred 212 centimetrov visokim košarkarjem iz Sagareja in Dončićem, ki si lahko upravičeno obeta, da bo letos prejel še priznanje za novinca leta v ligi NBA, so bili najboljši mladi košarkarji Andrea Bargnani, Rudy Fernandez, Danilo Gallinari, Novica Velicković, Nikola Mirotić, Kostas Papanikolaou, Bogdan Bogdanović in leta 2005 kot prvi Slovenec Erazem Lorbek.