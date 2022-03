Dončić z velikodušno potezo znova navdušil #video

Uro pred začetkom tekme med Dallasom in Utahom v nedeljo je 16-letni Callum v okviru fundacije Make a Wish (Uresničujemo želje, op. p.) nestrpno čakal, da bo spoznal svojega najljubšega košarkarja Luko Dončića. Fundacija Make a Wish hudo bolnim otrokom uresničuje želje, Callum je namreč decembra zbolel za limfomom oziroma za rakom limfnega sistema.

Mavs star @luka7doncic met with 16-year-old Callum of Frisco before tonight’s game. Meeting Doncic was part of Callum’s Mavs VIP request through the Make-A-Wish Foundation. pic.twitter.com/dnW8aq3FM2 — Brad Townsend (@townbrad) March 28, 2022

Dončić se je na željo takoj odzval in pred tekmo spoznal Calluma in njegove starše Neila in Julio. Vsi trije so bili ob srečanju s slovenskim košarkarjem navdušeni. Kot je povedala Callumova mati, se je njihova družina v ZDA preselila iz Velike Britanije, vsi pa so veliki oboževalci Luke Dončića in Dallas Mavericks.

Vsa družina je bila navdušena tudi po koncu tekme, ki jo je Dallas dobil s 114:100, Dončić pa je k pomembni zmagi prispeval 32 točk.

