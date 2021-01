Dončić upa, da Dallasu ne bo uspel rekord sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dallas Mavericks Luke Dončića so v slabi formi, saj so izgubili zadnje tri tekme v ligi NBA, ki so jih odigrali. Če bo slovenski košarkarski zvezdnik danes, ko s soigralci še drugič v dveh dneh gostuje pri Utahu, bo z Dallasom poskrbel za najdaljši niz brez zmage v tej sezoni. Na delu tudi Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki gostujejo pri San Antonio Spurs.