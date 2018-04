Dončić ni bil prizanesljiv do prijatelja, Randolph mu je pomagal #video

Slovenski reprezentanti na delu v tujini

Slovenski košarkarji, ki si kruh služijo v tujini, so imeli polne roke dela. V Španiji je dvojec pri Real Madridu Luka Dončić in Anthony Randolph preskočil mestnega tekmeca Luko Rupnika, ki je član Fuenlabrade. V Španiji sta bila razpoložena tudi Jaka Blažič in Vlatko Čančar.

V 28. krogu smo lahko v Španiji spremljali sosedski derbi med Fuenlabrado Luke Rupnika in Real Madridom Luke Dončića ter Anthonyja Randolpha. Krajši konec je potegnil Rupnik, ki je moral s 75:90 priznati premoč prijatelju Luki.

Slovenski košarkarski čarodej je bil tudi tokrat prvo ime kraljevega kluba. V 27 minutah je prišel do 17 točk, petih skokov, štirih asistenc in prav toliko ukradenih žog, dveh blokad, njegov statistični indeks pa se je zaustavil pri številki 26 (v spodnjem videu si poglejte, kako je bil tokrat turbo Luka, op. a.). Odlično je igral tudi Randolph. Naturalizirani slovenski reprezentant je v 20 minutah igre prispeval 16 točk in šest skokov.

Blažič v veliko pomoč, Čančar se počuti vse bolj domačega

Raznovrsten je bil tudi Jaka Blažič pri zmagi Andorre proti Estudiantesu (78:65). Enajstim točkam je namreč dodal šest skokov in štiri asistence.

Vse bolje se pod španskimi koši počuti mladi Vlatko Čančar. Njegov Burgos je dosegel pomembno zmago v boju za obstanek. Na gostovanju je s 101:96 premagal Real Betis, nekdanji član Mege Bemaxa pa je v 23 minutah, ki jih je preživel na parketu, v statistiko vpisal 11 točk in štiri skoke.

Prav tako Jaka Blažič, ki je bil pomemben člen pri zmagi Andorre. Foto: Vid Ponikvar

V Nemčiji je Aleksej Nikolić igral v prvi peterki Brose Bamberga, ki se je poigral z Walter Tigers (97:63). Slovenski organizator igre je igral 24 minut, k zmagi pa prispeval sedem točk in dve asistenci.

Pomembno zmago je v Turčiji zabeležil tudi slovenski Banvit. Sašo Filipovski je popeljal moštvo do zmage proti Istanbulu (72:65), za katerega je igral tudi Jaka Klobučar (6 točk, 6 skokov in 2 asistenci). Če je dolenjski košarkar prišel do šestih točk, pa mrežice tokrat ni zatresel Gašper Vidmar. Zgrešil je vse štiri mete, zato pa zbral šest skokov, ukradel dve žogi in blokiral tekmečev met.

Na poljskem je v pravem strelskem večeru Turow na domačih tleh s 106:104 premagal Zielono goro našega Eda Murića. Slovenski reprezentant je na parketu prebil 17 minut, v tem času pa dosegel 11 točk in zbral dva skoka.

Miha Lapornik je v Romuniji s Clujem izgubil proti Steaui (94:99). V 23 minutah igre je zgrešil vse štiri mete iz igre, zadel pa pet prostih metov.

V Italiji je Blaž Mesiček izgubil tesno tekmo proti Capo d'Orlandu (74:75). V 33 minutah je dosegel 11 točk.

Klemna Prepeliča ni bilo v postavi Paris Levallouisa, ki je premagal Le Portel (82:76).