Dončić je naknadno ujel Jordana. Že danes ga lahko prehiti.

Luka Dončić je tako tekmo proti Milwaukee Bucks, proti kateremu je Dallas izgubil s 109:112, končal z 28 točkami, 10 skoki in 13 asistencami. Za 28. trojnega dvojčka v komaj nekaj več kot dve leti trajajoči karieri v najmočnejši košarkarski ligi na svetu je komajda 21-letni čudežni deček svetovne košarke potreboval vsega 143 tekem. Michael Jordan, ki ga je Dončić ujel na 16. mestu večne lestvice, je za to potreboval krepko čez 1000 tekem.

Dončić se bo danes pomeril prav proti njegovim Chicago Bulls, za katere je za mnoge najboljši košarkar vseh časov igral kar 13 let in bil z njimi šestkrat prvak, ob morebitnem novem trojnem dvojčku pa bi se po večni lestvici lahko premaknil še mesto višje. Na 15. mestu je namreč Grant Hill, ki je v svoji NBA karieri zbral 29 trojnih dvojčkov.

Looks like @luka7doncic got that 10th rebound after all. He is now tied with Michael Jordan for the 16th-most triple-doubles in @nba history 🔮#MFFL pic.twitter.com/q3DifEVWxb