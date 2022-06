Dobrodelna akcija za podpisani dres Gorana Dragića

"Zadnjič sem dobil idejo, da ta dres, ki sem ga nekaj časa gledal na internetu, kupim in namesto da ga obdržim zase, naredim licitacijo, katere znesek v celoti podarim v dobrodelne namene. Odločitev je padla in na poti na Primorsko sem razmišljal, kateri organizaciji naj sploh darujem," je na Facebooku zapisal Pasar in pojasnil, kako je dobil idejo za dobrodelno dražbo.

"Ko sem prišel do Mateja, mi je ta povedal svojo zgodbo, kako mu je Goran po NBA-tekmi podpisal dres, in ko je ugotovil, da se Matej bori z rakom, mu je v znak dobre energije dejal: 'Ko ozdraviš, bova igrala basket.' Zgodba se me je tako dotaknila, da sem se s solzami v očeh odpeljal in si rekel, da bom dal vse od sebe, da bi poleg dobrodelnosti tudi Matej lahko igral z Goranom. Po njegovi zgodbi pa sem se odločil, da bom sredstva namenil otrokom, obolelim za rakom," je zapisal Pasar

