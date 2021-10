Čuti odgovornost do ljudi, zato brez izgovorov

"Ne smemo odstopati od svojih vlog. Natanko so dodeljene. Enkrat izstopa eden, drugič drugi. Po tekmi je pomembno, da smo vsi zadovoljni. Prestari smo, da bi tekmovali med seboj. Tekmovati moramo kot ekipa in to je treba razumeti," je po drugi zmagi v EuroCupu proti Bourgu razlagal Edo Murić, ki je bil z 21 točkami najboljši strelec Cedevite Olimpije.

Začetek tekme drugega kroga EuroCupa med Cedevito Olimpijo in francoskim Bourgom za tabor slovenskega predstavnika ni bil obetaven, saj so gostje povedli z 18:8. Če so bili Ljubljančani v nadaljevanju tekme v napadu stalno uspešni, so potrebovali en polčas, da so strnili obrambne vrste.

V odmoru so se pogovorili in dogovorili, da bodo morali priti na parket z več energije, kar so tudi na koncu storili, saj so košarkarjem Bourga v drugem polčasu dopustili le 30 točk in z 91:79 slavili zmago.

"Reprezentanca ne sme biti izgovor"

Vloga kapetanov, Jake Blažiča kot kapetana Olimpije in Eda Murića kot kapetana slovenske reprezentance, je v takšnih trenutkih pomembna. Tega se zaveda trener Jurica Golemac: "Pomemben dejavnik ekipe sta. Z mano sta tri leta in vesta, kako stvari potekajo. S svojo energijo veliko prispevata. Komaj si bosta opomogla po reprezentančni akciji. Blažo (Jaka Blažič, op. a.) je z energijo na 70 odstotkih. Tudi Mura (Edo Murić, op. a.) in preostala reprezentanta (Žiga Dimec in Luka Rupnik, op. a.) imajo še rezerve. Ejim (Melvin Ejim, op. a.) in Jack (Jackie Carmichael, op. a.) sta prav tako izkušeni osebi, ki lahko kakšno rečeta v garderobi."

Edo Murić je kapetan slovenske košarkarske reprezentance in poudarja, da reprezentanca ne sme biti izgovor za pomanjkanje energije na tekmah na klubski ravni. Foto: Guliverimage

Navijači so tisti, ki v težkih trenutkih dajo dodatno energijo, poudarja Murić in priznava, da energetsko še ni na stoodstotni ravni, a temu ne posveča pozornosti: "Čuti se, vendar to ne sme biti izgovor. Igranje za reprezentanco je čast in nikoli ne sme biti izgovor za kaj slabega. Profesionalci smo. Najti moramo čas za regeneracijo. Telesno se napolniš hitreje kot psihološko. Zlasti po vseh čustvih, ki jih doživiš. Ravno zato vabim navijače, da nas v prihodnje v še večjem številu bodrijo, saj nam res dajo energijo. Ko vidiš polne Stožice, čutiš odgovornost, kajti vsi ti ljudje so si vzeli čas za ogled tekme. Potem ni izgovorov. Vsi ste lepo vabljeni. Naredimo lepo zgodbo," razlaga Murić.

V ligi ABA popraviti spodrsljaj

Z 21 točkami je bil najboljši strelec moštva, ki je po dveh krogih stoodstotno uspešno v EuroCupu. In kot pravi, je potreboval takšno tekmo: "Mislim, da v ekipi prav vsak ve, kaj je njegova vloga. Tokrat smo igrali ekipno v obrambi. Ko si enkrat pomagaš v obrambi, v napadu čutiš boljšo povezanost. Zadeval sem, ostajal sem sam. Ne smemo odstopati od svojih vlog. Natanko so dodeljene. Enkrat izstopa eden, drugič drugi. Po tekmi je pomembno, da smo vsi zadovoljni. Prestari smo, da bi tekmovali med seboj. Tekmovati moramo kot ekipa in to je treba razumeti."

"Prestari smo, da bi tekmovali med seboj. Tekmovati moramo kot ekipa in to je treba razumeti." Foto: Grega Valančič/Sportida

Če je izkupiček odličen v EuroCupu, pa je slika nekoliko slabša v regionalni ligi ABA, a se lahko tudi zdajšnje razmerje dveh zmag in treh porazov hitro zasuka v drugo smer, če bodo Ljubljančani uspešni ta konec tedna na gostovanju v Laktaših pri Igokei: "V ligi ABA nismo imeli sreče. Proti FMP je bil res spodrsljaj, ob preostalih porazih smo igrali tekme, na katerih lahko vsak zmaga. Proti Budućnosti smo izgubili za eno žogo. Nismo bili na pravi ravni, a smo bili vseeno blizu. Gostovanje pri Igokei je vedno težak teren. Do zmage je težko priti. Zamenjali so vso ekipo, premagali evroligaško Crveno zvezdo. Gledati moramo na svojo igro in se tepsti za vsako žogo. Zelo pomembna tekma je. En poraz moramo prinesti nazaj, kar bi bila dobra popotnica za prihodnost."