Črnogorska sol na odprto ljubljansko rano

Po torkovem porazu proti Budućnosti (79:66) v zadnjem krogu drugega dela EuroCupa se košarkarji Cedevite Olimpije iz Podgorice vračajo le še na dve fronti. Resda ponosni na prikazano v Evropi, kjer so izpolnili osnovni cilj, a vendarle tudi z upravičeno grenkim priokusom, saj so imeli četrtfinale na dosegu roke. Pa ne (le) v Črni gori. Ob tem pa se poraja skrb, da bi celjenje evropskih ran in padec motivacije vplivala tudi na nadaljnje izzive v ligi ABA.

"Fantom lahko čestitam. 'Luštna' evropska sezona," je črto pod svojo prvo sezono v evropskem pokalu v vlogi glavnega trenerja potegnil Jurica Golemac, ki se je s Cedevito Olimpijo iz skupinskega dela EuroCupa prebil v top 16, tam pa nato obstal na tretjem mestu v skupini G. Pogled na lestvico razkriva, da je bila za Ljubljančane v neposrednem obračunu v zadnjem krogu usodna Budućnost, ki je v torek zmagala z višjo razliko kot je pred mesecem in pol klonila v Stožicah.

A ob ljubljanski nemoči v zadnji četrtini tekme v dvorani Morača si je v mislih marsikdo film zavrtel en teden nazaj. Takrat bi namreč Olimpija z domačo zmago nad favoriziranim Virtusom že lahko pobegnila pred Budućnostjo in tako pripotovala v Črno goro le na "prijateljsko" tekmo. In ker je na tisti tekmi Golemčeva četa slabe tri minute pred koncem vodila z devetimi točkami prednosti in na koncu trojko za podaljšek prejela vsega dve sekundi pred sireno, je razumljivo, da je razvoj tekme v Podgorici odprl tudi rane iz Stožic.

"Da, imeli smo svojo priložnost proti Virtusu. Nismo je izkoristili. Vseeno fantom nič ne zamerim. V Evropi smo igrali dobro košarko," se je območju pogojnikov izognil Golemac, ki se je v prvem delu evropske sezone podpisal pod sedem zmag na desetih tekmah, v drugi fazi tekmovanja pa pod polovični izkupiček. Olimpijo je namreč dvakrat ugnal Virtus, enkrat pa Budućnost.

Kendrick Perry in soigralci so v Morači obstali na začetku zadnje četrtine. Foto: KK Cedevita Olimpija

Končni rezultat tekme v Podgorici (79:66) je deloma tudi zavajajoč, saj je bila Cedevita Olimpija tri četrtine tekme povsem enakovreden tekmec in je večinoma držala rezultat, ki bi prinašal napredovanje. Še ob vstopu v zadnjo četrtino je bil na semaforju rezultat 58:57. Nato pa … Razpad sistema. Skok, ki je bil že večji del tekme šibka točka gostov, je tehtnico nagnil na črnogorsko stran. Met z razdalje, s katerim Olimpija pogosto nadomešča svoje hibe, je bil povsem neučinkovit. V obrambi so se pojavile velike vrzeli. Kroženje žoge se je zaustavilo. Ob še nekaj nespametnih potezah posameznikov se je razlika v nekaj odsekih skokovito povečala.

Sprva med vrsticami, nato tudi dokaj neposredno so Ljubljančani razloge za razmerje moči iskali tudi v sodniškem kriteriju. Vseeno pa Golemac ni želel izpasti kot trener, ki krivdo vali izključno na može s piščalkami. "Nismo se prilagodili na sodniški kriterij in na to košarko. Preveč smo se obremenjevali s tem, manj z lastno igro. A na stvari, na katere nimaš vpliva, se ne smeš ozirati. Mi smo se. Na koncu smo imeli težave z osebnimi napakami, obenem pa nismo imeli prave energije," je ob slovesu od Podgorice dejal trener Cedevite Olimpije.

Poraz proti Virtusu je znova zaskelel. Tudi v Črni gori. Foto: Vid Ponikvar Jaka Blažič je bil z 18 točkami tudi tokrat prvi strelec ekipe. Tudi Kendrick Perry je z enajstimi znova presegel dvomestno mejo. Toda v odločilnih trenutkih so ju tekmeci odrezali od igre, prave alternative pa soigralci niso ponudili. Za nameček pa so gostitelji kot po pravilu po vsakem zgrešenem metu dobivali drugo priložnost. "Zaradi agresivnosti tekmeca nismo imeli prave organizacije igre. Fantje so se pomaknili nekoliko nazaj. Igrali smo premehko," razmišlja Golemac, Perry pa dodaja: "Tekma se igra 40 minut. Mi se tega nismo držali. Dopustili smo, da so nam stopile sodniške odločitve v glavo. Lahko iščemo izgovore, toda prepustili smo jim skok. Kot kaže, so si bolj želeli napredovanja. Nismo imeli prave energije. Od mene naprej. Zato se moramo pogledati v ogledalo."

Po drugem zaporednem bolečem porazu v dobrem tednu čaka Ljubljančane zdaj zahteven psihološki preizkus. Ob koncu evropske sezone namreč Cedevita Olimpija glavnino sil preusmerja na zaključek lige ABA, kjer je trenutno v ugodnem položaju za preboj med četverico in s tem v končnico ter na evropski vlak. A čaka jo zahteven razpored v zadnjih osmih krogih, kjer bi bilo lahko celjenje evropskih ran tudi usodno.