Po bolečem porazu Olimpije: "Morali bi se ukvarjati sami s sabo"

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tekmi 6., zadnjega kroga skupine G v evropskem pokalu v gosteh izgubili z Budućnostjo s 66:79 (19:17, 40:38, 57:58). S tem porazom so Ljubljančani ostali brez nastopa v izločilnem delu tekmovanja. Tja se je uvrstila prav Budućnost, njen tekmec v četrtfinalu pa bo Monaco.

Ljubljančani so danes v neposrednem obračunu odločali o vozovnici za četrtfinale. Prvo priložnost so imeli prejšnji teden na tekmi z ekipo iz Bologne, ko so klonili po podaljšku. A tudi danes so imeli še vse v svojih rokah. Na koncu, potem ko so imeli do začetka zadnje četrtine stvari pod nadzorom, pa so popustili in s previsokim porazom končali evropsko sezono.

Scenarij za ljubljansko zasedbo je bil sicer ugoden. Vse so imeli v svojih rokah, zaradi zmage na prvi tekmi doma (74:71) pa bi si lahko privoščili celo poraz, a le največ za tri točke. Seveda bi napredovali tudi ob kakršnikoli zmagi.

Na terenu sta tekmeca po pričakovanjih začela izenačeno in trdo. Po začetnem vodstvu gostov, ko so zadeli dve trojki (8:3 in 10:5) so se domači približali, v drugi četrtini prišli že do vodstva s 33:28, potem pa so vajeti spet prevzeli Ljubljančani in na krilih Jake Blažiča in Eda Murića spet prišli do manjše prednosti, ob polčasu so vodili s 40:38.

Foto: KK Cedevita Olimpija Tudi tretja četrtina še ni prinesla odločitve, še vedno pa so bili za korak v prednosti gostje, ki so izgubljali za točko.

A potem so se stvari v zadnjih desetih minutah obrnile na slabše. Budućnost je hitro prišla do prednosti, ki ji je že omogočala napredovanje, potem je po trojki Amadea Delle Valleja vodila že s 64:57. Gostujoči strateg Jurica Golemac je vzel minuto odmora, ki pa ni pomagala. Blažič je še znižal na -5, bližje pa nato Ljubljančani niso več prišli.

Zadnji dve minuti so domači začeli z devetimi točkami prednosti, izkoriščali vse bolj nezbrano igro gostov in njihovo hitenje v napadu, pa tudi slabo izvajanje prostih metov. Po obeh zgrešenih Kendricka Perryja poldrugo minuto pred koncem in po dveh uspešnih na drugi strani je bilo že jasno, da senzacije ne bo, Della Valle pa je nato le še postavil piko na i za zmago domačih z 79:66.

Pri poraženih Ljubljančanih sta se sicer najbolj izkazala Blažič z 18 točkami in Jarrod Jones z 12, pri domačih jih je 20 dosegel Melvin Ejim.

"Čestitke Budućnosti. Nismo se prilagodili na kriterij sojenja in na ta slog košarke. To nam je odneslo zmago. Preveč smo se ukvarjali s tem, ko bi se morali ukvarjati sami s sabo. Zaradi tega smo izgubili tekmo. Na stvari, na katere nimamo vpliva, se moramo prilagoditi. V zaključku nam je zmanjkalo nekaj energije in sape. Številni košarkarji so imeli težave z osebnimi napakami, ki so nosilce obremenjevale že od začetka srečanja, zato je bilo težko igrati," je tekmo za spletno stran ljubljanske ekipe ocenil trener Golemac.

Budućnost : Cedevita Olimpija 79:66 (58:57, 38:40, 17:19)

Dvorana Morača, brez gledalcev, sodniki: Bissang, Baumanis, Ambrosov.



Budućnost: Cobbs 5 (0:1), Ivanović 17 (4:4), Ejim 20 (8:8), Nikolić 11 (2:2), Della Valle 11 (4:4), Nikolić 3 (1:3), Reed 10 (4:8), Žugić 2 (2:2).

Cedevita Olimpija: Perry 11 (3:6), Hopkins 8 (0:1), Murić 8, Blažič 18 (7:8), Brown 7 (2:2), Jones 12, Rupnik 2.



Prosti meti: Budućnost 25:32, Cedevita Olimpija 15:16.

Met za tri točke: Budućnost 10:32 (Nikolić 3, Ivanović 3, Ejim 2, Della Valle, Cobbs), Cedevita Olimpija 8:25 (Perry 2, Murić 2, Jones 2, Brown, Blažič).



Osebne napake: Budućnost 22, Cedevita Olimpija 27.